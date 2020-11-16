FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 19:59
1
Печать

Путин распорядился создать базу ВМФ в Судане

Путин принял предложение кабмина о подписании соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане. Об этом говорится в опубликованном 16 ноября распоряжении за подписью главы государства.

Дальше соглашение о базе будет подписывать Министерство обороны РФ.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом, в соответствии с которым Судан предоставляет землю под российскую базу безвозмездно. Россия там сможет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой, и не более 300 военных. Также Судан позволит РФ беспошлинно провозить через порт вооружение, боеприпасы «для выполнения задач боевыми кораблями» и не будет проводить досмотры и обыски. Взамен Москва обещает помощь в поисково-спасательных операциях.

Пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Судане «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлен против других стран», отметили в правительстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Castor Troy
Кореша бы его продали по паре яхт и распоряжался бы наш воинственный сморчок... А то в центре СПб тем временем дорога хуже чем после бомбежки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний