Путин распорядился создать базу ВМФ в Судане

Путин принял предложение кабмина о подписании соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане. Об этом говорится в опубликованном 16 ноября распоряжении за подписью главы государства.

Дальше соглашение о базе будет подписывать Министерство обороны РФ.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом, в соответствии с которым Судан предоставляет землю под российскую базу безвозмездно. Россия там сможет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой, и не более 300 военных. Также Судан позволит РФ беспошлинно провозить через порт вооружение, боеприпасы «для выполнения задач боевыми кораблями» и не будет проводить досмотры и обыски. Взамен Москва обещает помощь в поисково-спасательных операциях.