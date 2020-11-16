Менеджмент «Севкабеля» раскритиковал владельца завода и пообещал выпустить первую продукцию на новой площадке под Новый год
УК «Политбюро», которая управляет петербургским заводом «Севкабель», опубликовала подробную историю о том, как предприятие вошло в крутое пике, а за штурвалом оказался «банк непрофильных активов» «Траст». Менеджмент настаивает на сохранении производства на заводе, для чего от наемных управленцев ЦБ потребуются не обещанная ликвидация, а инвестиции в 300 млн рублей.
О том, что ООО «ПК "Севкабель"» скоро будет ликвидировано, стало известно в начале ноября. В базе СПАРК значится отметка о подаче в налоговую заявления по форме Р15001 от 2 ноября, а затем от 13-го — ошибки тут не может быть. Тем не менее позже банк «Траст» опубликовал заявление, в котором заверил, что процедура банкротства компании не предполагает закрытия производства.
Каким образом произойдет обещанное «выделение отдельного имущественного комплекса, который будет осуществлять операционную деятельность», банкиры не пояснили. На практике же ликвидация, как правило, наоборот, предполагает прекращение операционной деятельности, в первую очередь вследствие блокировки и закрытия банковских счетов — ликвидируемое предприятие просто не может платить ни зарплаты, ни по счетам смежников.
В опубликованном в понедельник, 16 ноября, заявлении на сайте завода говорится о том, что менеджмент «Севкабеля» настаивает на более мягкой процедуре финансового оздоровления предприятия, которое действительно предполагает сохранение жизни на предприятии. Также там указывается, что представители банка «Траст» еще летом «передумали» переводить его на новую производственную площадку (со ссылкой на письмо от 17.07.2020). Тем не менее переезд шел полным ходом.
«Сейчас завершаются строительно-монтажные работы и монтаж оборудования. Первую продукцию на новой площадке на Кировском заводе мы планируем выпустить уже в 20-х числах декабря», — пообещал «Фонтанке» Сергей Ярмилко, владелец ООО «УК "Политбюро"», управляющего «Севкабелем».
«От банка «Траст» сейчас зависит, по какому пути пойдет переезд и будут ли сохранены при этом все 500 рабочих на предприятии», — подчеркнул он.
Нынешние проблемы у «Севкабеля» вызваны крахом его акционера — компании «Росскат». Приобретя в 2016 году оборудование, технологии и портфель заказов петербургского завода, владелец «Росската» Николай Таран пошел ва-банк, заложив это имущество по кредиту «Траста» и сделав ООО «ПК "Севкабель"» поручителем по кредиту своих фирм в Сбербанке. Отдать эти долги не удалось, и теперь кредиторы ликвидируют как сам «Росскат», так и его петербургскую «дочку». Именно это, а не ошибки самого «Севкабеля», тянет сейчас завод на дно, объясняет Сергей Ярмилко.