13 человек в юношеской сборной России по футболу заболели коронавирусом

В юношеской сборной России по футболу 2005 года рождения вспышка коронавирусной инфекции. Как подтвердили в пресс-службе Российского футбольного союза в понедельник, 16 ноября, положительные результаты на COVID-19 сдали восемь игроков и пять членов тренерского штаба команды.

Большинство заболевших переносят инфекцию бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. Все они изолированы и находятся под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения.

Ранее сомнительный тест на коронавирус сдал вратарь взрослой сборной России Матвей Сафонов.