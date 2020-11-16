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16.11.2020 18:21
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«Великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли в мой срок». Трамп прокомментировал удачные испытания вакцины Moderna

Действующий президент США 16 ноября в Twitter высказался по поводу положительных испытаний вакцины против COVID-19 от американской компании Moderna.

«Только что анонсирована еще одна вакцина. На этот раз от Moderna, эффективность 95%. Великие ‘’историки'', пожалуйста, помните, что все эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли в мой срок!» — написал он в своем микроблоге.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что по результатам третьей фазы испытаний ее вакцина от нового коронавируса mRNA-1273 показывает эффективность 94,5%. Теперь она намерена обратиться в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за разрешением на использование ее вакцины в чрезвычайных ситуациях.

16 ноября Американская биотехнологическая компания Moderna рассказала об успешном испытании своей вакцины от коронавируса на людях, эффективность препарата на третьей стадии клинических испытаний составила 94,5%.

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Комментарии (3)

W Bons
предлагаю заслушать тов Байдена , этот оратор остался без жены и должности
NasushnyBread
Издалека заходит к признанию поражения на выборах.
Боже, храни Америку! 😇
shushu
Так-то Трамп был один из немногих, кто считал, что Китай должен компенсировать остальным странам потери от вируса, который они развели. Остальные - как будто так и надо, весь мир почти год как лихорадит, а китайцы вроде не при делах
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