«Великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли в мой срок». Трамп прокомментировал удачные испытания вакцины Moderna
Действующий президент США 16 ноября в Twitter высказался по поводу положительных испытаний вакцины против COVID-19 от американской компании Moderna.
Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020
«Только что анонсирована еще одна вакцина. На этот раз от Moderna, эффективность 95%. Великие ‘’историки'', пожалуйста, помните, что все эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли в мой срок!» — написал он в своем микроблоге.
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что по результатам третьей фазы испытаний ее вакцина от нового коронавируса mRNA-1273 показывает эффективность 94,5%. Теперь она намерена обратиться в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за разрешением на использование ее вакцины в чрезвычайных ситуациях.
16 ноября Американская биотехнологическая компания Moderna рассказала об успешном испытании своей вакцины от коронавируса на людях, эффективность препарата на третьей стадии клинических испытаний составила 94,5%.