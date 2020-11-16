«Великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли в мой срок». Трамп прокомментировал удачные испытания вакцины Moderna

«Только что анонсирована еще одна вакцина. На этот раз от Moderna, эффективность 95%. Великие ‘’историки'', пожалуйста, помните, что все эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли в мой срок!» — написал он в своем микроблоге.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что по результатам третьей фазы испытаний ее вакцина от нового коронавируса mRNA-1273 показывает эффективность 94,5%. Теперь она намерена обратиться в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за разрешением на использование ее вакцины в чрезвычайных ситуациях.