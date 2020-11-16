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16.11.2020 17:45
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Призеры чемпионата Европы — 2019 по фигурному катанию Степанова и Букин пропустят этап Гран-при в Москве из-за коронавируса

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин продолжают страдать от последствий коронавирусной инфекции. Как сообщает в понедельник, 16 ноября, ТАСС со ссылкой на тренера спортсменов Ирину Жук, ребята пропустят этап серии Гран-при в Москве.

По словам 53-летнего специалиста из Москвы, в ее группе практически все переболели COVID-19.

Ранее коронавирусом переболел и петербургский фигурист Дмитрий Козловский.

Александра Степанова и Иван Букин — серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года в танцах на льду.

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