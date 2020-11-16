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Печать

Ученый расскажет, когда и из чего можно будет печатать органы на 3D-принтере

Биоматериаловед из университета МИСиС Федор Сенатов 19 ноября расскажет, можно ли сделать костный имплант из яичной скорлупы (спойлер: надо еще добавить рисовой шелухи и кое-чего еще). Смотрим трансляцию, бесплатно. 12+

Фото: pixabay.com/

«3D-принтеры становятся широко доступны и чаще воспринимаются обывателями как технологичные игрушки», — сетуют организаторы лекции в Информационном центре атомной энергии. Но еще в 2000 году биоинженер Томас Боланд взял принтер и перенастроил его для печати фрагментов ДНК. Чуть позже запатентовал технологию печати не чернилами, а живыми клетками — их берут у человека и культивируют, пока их не станет достаточно много, чтобы получилось достаточно «биочернил». Либо берут стволовые клетки — они способны превратиться в любую клетку организма.

Насколько мы еще далеки от того, чтобы запросто менять ушные раковины, клапаны сердца, трубки сосудов, кости? Когда на 3D-принтере напечатают человеческое сердце? Федор Сенатов расскажет не только о самих технологиях печати, но и о том, из какого материала можно создавать импланты и органы. Изучением материалов и занимаются в Центре композиционных материалов МИСиС, где работает Сенатов. Сама лекция организована площадкой в городе Кирове, а мы будем 20 ноября смотреть онлайн. Начало в 16.30.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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