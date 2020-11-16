FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 16:10
2
Печать

На острове в Италии вулкан выбросил столб дыма. Посмотрите, как это красиво

Несколько близлежащих деревень засыпало пеплом после взрыва из кратера вулкана Стромболи в Италии.

Как сообщает ТАСС 16 ноября, вулкан выбросил столб пепла. По данным издания, пепел осел на территории близлежащих населенных пунктов.

По данным издания Il Mattino, вулкан Стромболи, расположенный на одноименном маленьком острове в Тирренском море к северу от Сицилии, выбросил столб пепла. Он осел на территории близлежащих населенных пунктов.

Сам вулкан имеет три активных кратера. Летом 2019 года он уже извергался. Тогда погиб один человек, трое получили травмы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Tattiana
Почти 2 тыс лет назад тоже было, небось, офигенно красиво смотреть, как Везувий извергается. Только это всё плохо закончилось для жителей Помпей, Геркуланума и прилежащих поселений.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний