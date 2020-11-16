Президент Казахстана договорился с Путиным о строительстве завода по производству вакцины от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что достиг договоренности с Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса. Эти слова прозвучали 16 ноября на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы соседнего государства.

«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект. Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект закона по биобезопасности», — заявил Касым-Жомарт Токаев.