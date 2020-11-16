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16.11.2020 15:57
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Президент Казахстана договорился с Путиным о строительстве завода по производству вакцины от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что достиг договоренности с Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса. Эти слова прозвучали 16 ноября на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы соседнего государства.

«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект. Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект закона по биобезопасности», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что важнейшая задача правительства страны — без проволочек запустить в производство вакцину. Первым шагом, по его словам, предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Интересно, поле для гольфа и машины для искусственного снега проектом этого "завода" предусмотрены?
Russomatroso
Целый завод! Даже казахи решили подзаработать на вакцине. Времена, однако.
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