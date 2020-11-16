«Несем культуру в маске». Петербургский производитель канцелярии с авторскими иллюстрациями готовится ко второй волне

«Фонтанка» приглашает петербургских предпринимателей присоединиться к проекту «Покупай у своих» и поддерживает общение с теми участниками, кто появился на карте проекта в самом начале пандемии.

«Ко второй волне мы особенно серьезно подготовились — запустили свою линию защитных многоразовых масок с художниками и писателями. Буквально на днях выложили их на сайт и скоро отправляем в магазины. Сделали небольшую пробную партию, — говорит Вера Немец, иллюстратор и один из основателей магазина открыток, тетрадей, наклеек и сувениров. — Люди уже устали от ограничений, стараемся хоть так разнообразить пандемийный быт. Конечно, носим сами и всем советуем не терять бдительности».



По словам предпринимателя, первую волну маленький бизнес переживал тяжело: заказов в интернет-магазине практически не было, а офлайн-магазины, с которыми фирма сотрудничала, были вынуждены закрыться. «В этой ситуации нам пришлось затянуть пояса и переключиться с продажи готовой продукции на выполнение заказов по дизайну и иллюстрациям, — рассказывает Вера. — Также мы предложили покупателям онлайн-товары. Лето мы встретили во всеоружии — с большим количеством новой продукции. Наши партнеры в Петербурге начали постепенно открываться, к счастью, ни один из них не вышел из строя, все смогли пережить карантин. Закрытые границы способоствовали внутреннему туризму, сограждане массово направились на отдых в Петербург и опустошили полки сувенирных магазинов. Имел большой успех и вышедший прошлым летом путеводитель, в котором мы поделились любимыми местами и интересными фактами про город. В нем много иллюстраций и квестов, он отлично подошел молодой аудитории. Осенью нам даже удалось провести полноценную презентацию путеводителя с раздачей автографов. Встреча транслировалась онлайн, её посмотрели около 150 человек, что нас очень порадовало. Сейчас в целом успешное лето переходит в традиционно прибыльный для нас новогодний сезон. Свежие календари и открытки уже готовы, ждут покупателей на сайте. Самые дальновидные уже приобрели у нас новогодние подарки. Среди партнеров также многие проявили интерес к новогодней коллекции. Есть заказы и из Петербурга, и из регионов, чем мы особенно довольны. В этом году из-за кризиса сотрудничество с другими городами у нас не очень складывалось, но теперь, кажется, выходит на обычный уровень. Удалось договориться о поставках с очень крупным партнером, надеемся, что все сложится хорошо».

