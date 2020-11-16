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16.11.2020 13:29
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Глава Минздрава заявил, что в России заняты 84 процента коек для больных коронавирусом

В России занято 84 % из 263 тысяч больничных коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. Об этом 16 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Михаил Мурашко
Михаил МурашкоФото: пресс-служба президента РФ

По его словам, число госпитализаций продолжает расти. «Значительно возросло количество пациентов, находящихся в том числе в реанимациях. И занятость на сегодняшний день — 5,3 тысячи коек», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что в 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90 %. «Поэтому сегодня в регионах рекомендовано нами и проводятся мероприятия по использованию этапности, как это используется в период оказания медицинской помощи при боевых действиях, т. е. этапность койки первичного приема и койки-долечивание», — цитирует РИА Новости главу Минздрава. Реанимационный резервный фонд, по заявлению министра, загружен сегодня менее чем на 25 %.

По итогам совещания премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава лично контролировать ситуацию с коечным фондом в регионах. Главам регионов поручено следить, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее 20 %.

Новые случаи коронавирусной инфекции за прошедший день зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 6360. Петербург по этому показателю держится на второй строчке. В городе на 16 ноября зафиксировано 2039 заболевших.

Председатель комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец отчитался, что на минувшей неделе в Петербурге госпитализировано на 14,9 % больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего в городе развернуто для COVID-19 и пневмоний 10846 коек, из них свободными остаются 1076 (9,9 %) коек.

Михаил Мурашко
Михаил МурашкоФото: пресс-служба президента РФ

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Комментарии (6)

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Министр отметил, что в 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90 %.
Главам регионов поручено следить, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее 20 %.

Вопрос ты прямо не исполнил поручение председателя правительства, что ты там еще комментировать пытаешься? Вали уже в отставку.
Goldstream
Если честно, очень страшно.
Если 84% в среднем, то 100% - много где.
Удивительно мягкие меры на этот раз, неадекватно мягкие. Какие могут быть театры и рестораны, если меньше 10% коек осталось?
Только что приехал из Стамбула (с отрицательным анализом) - там 95% носят маски даже на улице. Ковид-диссидентами и не пахнет.
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