Глава Минздрава заявил, что в России заняты 84 процента коек для больных коронавирусом

В России занято 84 % из 263 тысяч больничных коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. Об этом 16 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.



Михаил Мурашко Фото: пресс-служба президента РФ

По его словам, число госпитализаций продолжает расти. «Значительно возросло количество пациентов, находящихся в том числе в реанимациях. И занятость на сегодняшний день — 5,3 тысячи коек», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что в 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90 % . «Поэтому сегодня в регионах рекомендовано нами и проводятся мероприятия по использованию этапности, как это используется в период оказания медицинской помощи при боевых действиях, т. е. этапность койки первичного приема и койки-долечивание», — цитирует РИА Новости главу Минздрава. Реанимационный резервный фонд, по заявлению министра, загружен сегодня менее чем на 25 % .



По итогам совещания премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава лично контролировать ситуацию с коечным фондом в регионах. Главам регионов поручено следить, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее 20 % .

Новые случаи коронавирусной инфекции за прошедший день зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 6360. Петербург по этому показателю держится на второй строчке. В городе на 16 ноября зафиксировано 2039 заболевших. Председатель комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец отчитался, что на минувшей неделе в Петербурге госпитализировано на 14,9 % больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего в городе развернуто для COVID-19 и пневмоний 10846 коек, из них свободными остаются 1076 ( 9,9 % ) коек.