Глава Минздрава заявил, что в России заняты 84 процента коек для больных коронавирусом
В России занято
По его словам, число госпитализаций продолжает расти. «Значительно возросло количество пациентов, находящихся в том числе в реанимациях. И занятость на сегодняшний день — 5,3 тысячи коек», — сказал Мурашко.
Министр отметил, что в 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к
По итогам совещания премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава лично контролировать ситуацию с коечным фондом в регионах. Главам регионов поручено следить, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее
Новые случаи коронавирусной инфекции за прошедший день зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 6360. Петербург по этому показателю держится на второй строчке. В городе на 16 ноября зафиксировано 2039 заболевших.
Председатель комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец отчитался, что на минувшей неделе в Петербурге госпитализировано на