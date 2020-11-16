FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 13:55
0
Печать

Петербуржцам расскажут, как сориентироваться в новостях и не сойти с ума

Кому выгодно мутить воду в новостях, как фейки маскируются, как проверять информацию, если вы не журналист-расследователь? Об этом 17 ноября узнаем в обсуждении темы «Fake news и постправда» — в Social Club или онлайн. Бесплатно, 16+

Цикл бесед #ЧТО_ПРОИСХОДИТ от Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club начался весной, во времена самоизоляции — неудивительно, что продолжается. И, кстати, тему противоречивых и фейковых новостей уже поднимали — но они не иссякают, поэтому не теряем бдительности.

В августе телеграм-каналы в очередной раз уверенно заявляли, что губернатор Петербурга Беглов уйдет в отставку, даже место новой работы называлось — в Союзном государстве России и Белоруссии. Доктор философских наук Иван Микиртумов (ЕУСПб и СПбГУ) в эфире «Эха Петербурга» тогда комментировал: если политическая система непроницаема, то слухи — естественный способ циркулирования информации. Правда, сам Микиртумов не допускал, что губернатора снимут «вдруг»: наш режим старается имитировать такую «советскую устойчивость», и если начальника смещают быстро, это означало бы, что он был назначен неправильно. Диалог на эту тему вместе с Микиртумовым поддержит журналист Роман Анин, когда-то редактор отдела расследований «Новой газеты», а сейчас — главред и основатель издания «Важные истории». Роман распутывать умеет: участвовал в расследовании «панамского архива», за что журналисты Международного консорциума получили Политцеровскую премию.

Фото: vk.com/socialclub_spb

Учимся распознавать ложь 17 ноября, начало в 19:00, в Social Club (ул. Рубинштейна, д. 40). Регистрация по ссылке. Трансляция будет в соцсетях. Все бесплатно, но можно поддержать проект пожертвованием.

Александра Шеромова

Фото: vk.com/socialclub_spb

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний