Петербуржцам расскажут, как сориентироваться в новостях и не сойти с ума
Кому выгодно мутить воду в новостях, как фейки маскируются, как проверять информацию, если вы не журналист-расследователь? Об этом 17 ноября узнаем в обсуждении темы «Fake news и постправда» — в Social Club или онлайн. Бесплатно, 16+
Цикл бесед #ЧТО_ПРОИСХОДИТ от Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club начался весной, во времена самоизоляции — неудивительно, что продолжается. И, кстати, тему противоречивых и фейковых новостей уже поднимали — но они не иссякают, поэтому не теряем бдительности.
В августе телеграм-каналы в очередной раз уверенно заявляли, что губернатор Петербурга Беглов уйдет в отставку, даже место новой работы называлось — в Союзном государстве России и Белоруссии. Доктор философских наук Иван Микиртумов (ЕУСПб и СПбГУ) в эфире «Эха Петербурга» тогда комментировал: если политическая система непроницаема, то слухи — естественный способ циркулирования информации. Правда, сам Микиртумов не допускал, что губернатора снимут «вдруг»: наш режим старается имитировать такую «советскую устойчивость», и если начальника смещают быстро, это означало бы, что он был назначен неправильно. Диалог на эту тему вместе с Микиртумовым поддержит журналист Роман Анин, когда-то редактор отдела расследований «Новой газеты», а сейчас — главред и основатель издания «Важные истории». Роман распутывать умеет: участвовал в расследовании «панамского архива», за что журналисты Международного консорциума получили Политцеровскую премию.
Учимся распознавать ложь 17 ноября, начало в 19:00, в Social Club (ул. Рубинштейна, д. 40). Регистрация по ссылке. Трансляция будет в соцсетях. Все бесплатно, но можно поддержать проект пожертвованием.
Александра Шеромова