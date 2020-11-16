Петербуржцам расскажут, как сориентироваться в новостях и не сойти с ума

Кому выгодно мутить воду в новостях, как фейки маскируются, как проверять информацию, если вы не журналист-расследователь? Об этом 17 ноября узнаем в обсуждении темы «Fake news и постправда» — в Social Club или онлайн. Бесплатно, 16+



Цикл бесед #ЧТО_ПРОИСХОДИТ от Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club начался весной, во времена самоизоляции — неудивительно, что продолжается. И, кстати, тему противоречивых и фейковых новостей уже поднимали — но они не иссякают, поэтому не теряем бдительности.

