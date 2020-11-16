«СУАД. Жить заново». Театр на Литейном представит спектакль Алексея Янковского по роману «Сожженная заживо»

19 ноября на камерной сцене театра «На Литейном» состоится премьера спектакля «СУАД. Жить заново». Режиссер Алексей Янковский выбрал для новой работы сверхактуальный текст — роман «Сожженная заживо», написанный арабской женщиной по имени Суад. Произведение, как утверждают швейцарские издатели, автобиографично. Хотя есть гипотеза, что некоторые описываемые события мистифицированы и не соответствуют действительности, а сама автор вряд ли могла выжить, получив высокий процент ожога тела. Но если такие преувеличения и присутствуют в книге, социальной значимости ее содержания они не отменяют.

В очень юном возрасте Суад приговорили к мучительной казни — ее заживо облили бензином и подожгли. Основанием для такого решения стало «преступление против чести семьи». Непостижимым образом девушке удалось спастись не только самой, но и сохранить сына, которым она была беременна в тот момент. Про кошмар жизни в палестинской деревне, где женщины не обладают никакими правами и ценятся ниже домашней скотины, про насилие на всех уровнях, включая родной дом, последующие испытания и неожиданно пришедшую помощь автор пишет спокойно, без надрыва и истерики.



В постановке Янковского на сцену выйдут две актрисы: одна героиня родом с Запада, другая — с Востока. У них разные установки, образ жизни, привычки и многое другое. Первая поможет второй обрести новую судьбу, переписав сценарий жизни. Говорить и молчать они будут по очереди, но в финале их голоса сольются в песне.



Начало в 19:00. (18+)



Наталия Эфендиева

