Нассим Талеб, Владимир Познер, Андрей Курпатов и Татьяна Черниговская рассказали, как пандемия коронавируса изменила мир

В среду, 18 ноября, в прямом эфире в инстаграме магазина «Буквоед» журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе расскажет о своей дебютной книге «Будущее сегодня: как пандемия изменила мир», для которой она поговорила с лучшими умами человечества. Начало прямого эфира в 18:00. 16+

Ответы на вопросы о том, откуда взялся коронавирус, как его можно победить и каким образом он повлияет на мировую экономику, давали писатель и риск-менеджер, автор экономического бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб, нейролингвист Татьяна Черниговская, журналист Владимир Познер, психотерапевт Андрей Курпатов, архитектор Рем Колхас, художник Ай Вейвей и многие другие.



«В книге я собрала важные мысли наших значимых современников о том, как пандемия изменила мир. Это разговор о проживании кризиса, о том, какие этапы мы проходим в «Третьей мировой войне», и что нас ждет. Она обо мне, о вас и важных выводах, к которым нас подтолкнула пандемия, на каком бы континенте мы ни находились», — говорит о «Будущем сегодня» сама Софико Шеварднадзе.



Фото: eksmo.ru/

По ее мнению, пандемия дана человечеству не только для страданий, а ради того, чтобы мы остановились и задумались о том, кто мы, зачем и почему живем. Книга писалась в первую волну самоизоляции, а вышла накануне второй. Прочитать ее — это еще один способ не смириться, но осмыслить то, что сейчас происходит с человечеством, и найти хрупкий баланс в сложившихся обстоятельствах.

Задать вопросы Софико Шеварднадзе можно будет в 18:00 18 ноября в прямом эфире в инстаграме книжного магазина «Буквоед» (@bookvoedofficial).

Елена Васильева

