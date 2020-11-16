В Петербурге хотят запретить продажу «веселящего газа»

Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект об административной ответственности за продажу закиси азота несовершеннолетним, а также поддержало федеральную инициативу о полном запрете продажи «веселящего газа». Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба парламента.

На городском уровне депутаты намерены скорректировать закон «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина» и, соответственно, закон об административных правонарушениях.

«Вдыхание «веселящего газа» стало серьезной проблемой, особенно среди молодежи. При этом закись азота не относится к числу наркотических веществ и находится в свободной продаже, — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Последствия же употребления газа бывают губительны как для потребителей, так и для окружающих. В состоянии опьянения от «веселящего газа» совершаются тяжкие правонарушения. Сами молодые люди рискуют гибелью от сердечной недостаточности, гипоксии и других проблем с дыханием. Оградить несовершеннолетних от этой опасности — наш прямой долг». Кроме того, парламентарии подготовили проект постановления о запрете продажи закиси азота для не связанных с медициной целей и запрет на пропаганду этого вещества. Таким образом депутаты поддержали существующую федеральную инициативу, которую разработали ряд депутатов Госдумы. Макаров пояснил, что этот законопроект не создаст проблем для приобретения вещества медицинскими учреждениями, но пресечет бесконтрольную реализацию закиси азота.