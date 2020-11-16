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16.11.2020 10:45
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В России зафиксировано 303 летальных исхода от коронавируса. Петербурга в списке нет

Петербург не попал в статистику смертности от коронавируса 16 ноября.

На первом месте традиционно Москва, где за сутки зафиксировали 72 смерти от COVID-19. На втором месте Ростовская область, где от коронавируса скончались 13 человек. Столько же заболевших умерли в Красноярском крае.

Для Петербурга нулевая статистика смертей традиционна для понедельника. Это, судя по всему, связано с тем, что в выходные не работают специалисты, занимающиеся подтверждением причин смерти.

Всего на 16 ноября в Северной столице зафиксирован 4551 случай гибели.

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Комментарии (4)

вадики
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни…
В соvid надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
Мы верим твёрдо в героев сovid.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Дерзкий путь наверх сложен,
Лидерам сегодня трудно…
Знаем, победить covid сможем,
Если совершим чудо!
Судьи будут к нам строги,
Но, в конце концов, поверьте,
Скажут нам, что мы – боги,
Скажут: "Молодцы, черти!"
Мы верим твёрдо в героев сovid.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Шествуй в Изолятор гордо,
К солнечной стремись награде
Ради красоты оптимизаций,
Родины своей ради!
Надо побеждать честно,
Надо жить на свете ярко!
Сложат и о нас песни,
Будет небесам жарко!
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Коля Мойкин
Зато во вторник будет скачок,с учетом предыдущей неучтёнки. А вообще вся эта статистика по ковиду высасывается из пальца.
260618801
По понедельникам всегда 0. Потому что у тех, кто считает мёртвых от ковида в СПб, воскресенье - выходной. Вот такая замечательная "статистика".
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