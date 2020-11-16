В России зафиксировано 303 летальных исхода от коронавируса. Петербурга в списке нет

Петербург не попал в статистику смертности от коронавируса 16 ноября.



На первом месте традиционно Москва, где за сутки зафиксировали 72 смерти от COVID-19. На втором месте Ростовская область, где от коронавируса скончались 13 человек. Столько же заболевших умерли в Красноярском крае.



Для Петербурга нулевая статистика смертей традиционна для понедельника. Это, судя по всему, связано с тем, что в выходные не работают специалисты, занимающиеся подтверждением причин смерти.



Всего на 16 ноября в Северной столице зафиксирован 4551 случай гибели.

