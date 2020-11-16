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16.11.2020 10:55
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Странный красный прилив заметили во Владивостоке. Экологи объясняют: это сбой климата

«Красный прилив» в бухте Новик на острове Русском заметили жители Владивостока.

Как сообщает 16 ноября ИА PrimaMedia, такое в Приморье бывает, но в осенний период наблюдается впервые.

Воду «перекрасила» водоросль Noctiluca (ночесветка), которая обычно цветёт с апреля по август. Но в этом году из-за изменения климата произошел сбой, пояснили экологи. Ранее подобные случаи не регистрировались. «С одной стороны, это обычное явление — красные приливы. В этом году необычно то, что это произошло осенью. Обычно она в весенне-летний период концентрируется в большом количестве, а ветра, которые дуют в сторону берега, ее нагоняют. Изменение сроков продолжительности и интенсивности красных приливов произошло из-за климата», — пояснила руководитель Центра мониторинга вредоносных водорослей национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

Noctiluca не опасна для человека, в отличие от токсичных красных приливов, которые вызывают её родственники на Камчатке.

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Комментарии (3)

Cashmare
это кровищщаааа... остальное пусть рен-тв придумывает
alexadmin
Климат выполнил недопустимую операцию и будет завершен.
мухомор
даже я по фоткам вижу что это военные с секретного ядерного полигона слили красную ртуть. экологи явно куплены или запуганы.
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