«Красный прилив» в бухте Новик на острове Русском заметили жители Владивостока.

Как сообщает 16 ноября ИА PrimaMedia, такое в Приморье бывает, но в осенний период наблюдается впервые.

Воду «перекрасила» водоросль Noctiluca (ночесветка), которая обычно цветёт с апреля по август. Но в этом году из-за изменения климата произошел сбой, пояснили экологи. Ранее подобные случаи не регистрировались. «С одной стороны, это обычное явление — красные приливы. В этом году необычно то, что это произошло осенью. Обычно она в весенне-летний период концентрируется в большом количестве, а ветра, которые дуют в сторону берега, ее нагоняют. Изменение сроков продолжительности и интенсивности красных приливов произошло из-за климата», — пояснила руководитель Центра мониторинга вредоносных водорослей национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.