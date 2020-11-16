СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной
Следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Нижегородской области Владимир Карпухин отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, который представляет интересы семьи погибшей.
Следком отказал в возбуждении ещё две недели назад, спустя месяц после того, как Славина подожгла себя у здания главка полиции, однако документы были переданы семье лишь 13 ноября.
В постановлении, по словам адвоката, говорится, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые могли бы подтвердить состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему.
В документе также утверждается, что обыск 1 октября в квартире Славиной, который проводился по делу о «нежелательной организации», проходил «при корректном поведении участников». Адвокат уточняет, что проверка СК продолжается, руководитель следственного отдела лишь сообщил об отказе, «но документального подтверждения его слов пока нет».
«Ее [проверку— ред.] проводит тот же самый СКР, что проводил обыск у Ирины. Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчиненные какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной. Поэтому родственники настаивают на передаче материалов в центральный аппарат СКР», — пояснил адвокат.
Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.