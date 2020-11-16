СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной

Следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Нижегородской области Владимир Карпухин отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, который представляет интересы семьи погибшей.



Следком отказал в возбуждении ещё две недели назад, спустя месяц после того, как Славина подожгла себя у здания главка полиции, однако документы были переданы семье лишь 13 ноября.



В постановлении, по словам адвоката, говорится, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые могли бы подтвердить состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему.

