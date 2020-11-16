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16.11.2020 10:02
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СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной

Следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Нижегородской области Владимир Карпухин отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, который представляет интересы семьи погибшей.

Следком отказал в возбуждении ещё две недели назад, спустя месяц после того, как Славина подожгла себя у здания главка полиции, однако документы были переданы семье лишь 13 ноября.

В постановлении, по словам адвоката, говорится, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые могли бы подтвердить состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему.

В документе также утверждается, что обыск 1 октября в квартире Славиной, который проводился по делу о «нежелательной организации», проходил «при корректном поведении участников». Адвокат уточняет, что проверка СК продолжается, руководитель следственного отдела лишь сообщил об отказе, «но документального подтверждения его слов пока нет».

«Ее [проверку— ред.] проводит тот же самый СКР, что проводил обыск у Ирины. Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчиненные какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной. Поэтому родственники настаивают на передаче материалов в центральный аппарат СКР», — пояснил адвокат.

Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.

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Комментарии (11)

Opioman
Идём прямым ходом в 30-е. А мы ещё 90-х боялись
Евгений Валов
Ребята, а помните, вы давеча глумились над смертью Тесака?
Stiff_21
А что, кто то сомневался? Суд .......
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