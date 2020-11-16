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16.11.2020 08:50
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BMW сгорел на Шлиссельбургском, а всего пришлось тушить четыре машины

Крупный автомобильный пожар случился минувшей ночью в Невском районе Санкт-Петербурга.

«На поле перед домом 20 по Шлиссельбургскому проспекту произошло возгорание автомобиля БМВ. До прибытия пожарных огонь, к сожалению, успел перекинуться на соседний автомобиль. По словам очевидцев, на месте происшествия находился, предположительно, владелец БМВ в "неадекватном состоянии"», – рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На самом деле на Шлиссельбургском, 20, горели не две, а четыре машины. Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов поступил 16 ноября в 2:30. Два пожарных расчёта (девять человек) ликвидировали возгорание в 2:52. Полностью сгорели припаркованные рядом автомобили «Пежо» и БМВ, у соседних «Рено» и «Хёндэ» обгорели части кузова. Сведения о пострадавших не поступали.

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