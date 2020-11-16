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16.11.2020 07:18
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На Аптекарской набережной по повышенному номеру сложности тушили пожар в бизнес-центре

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Пожар в бизнес-центре «Кантемировский» на Аптекарской набережной в Петербурге тушили в ночь на 16 ноября. Горел офис компании, занимающейся полиграфией.

По информации городского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило сразу после полуночи. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров, горело оборудование и продукция. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1 БИС.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Несмотря на то, что локализовать огонь удалось достаточно быстро, пожарным пришлось прорубать стены внутри здания, чтобы добраться к очагу. Как рассказали арендаторы одного из помещений — у них сейчас потоп и пробиты гипсокартонные стены между офисами, кроме того, для тушения пришлось разбить окна.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На месте дежурили и скорые, но в ночи помощь медиков никому не понадобилась. Обошлось без пострадавших.

В тушении задействовали 32 человека и 7 единиц техники, включая автолестницу.

Движение по Аптекарской набережной в обоих направлениях было перекрыто сотрудниками ДПС на время работы пожарных расчетов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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