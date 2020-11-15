Духовные школы Петербурга и Москвы уходят на дистанционное обучение до 2021 года

Духовные школы Москвы и Петербурга переходят на дистанционный формат обучения с 16 ноября и до 2021 года. Об этом 15 ноября сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.



Как уточняется в сообщении, дистант вводится по благословению святейшего патриарха. Пока мера распространяется на Москву и Петербург, перевод на удаленный формат для региональных семинарий рекомендуют проводить с учетом эпидемиологической ситуации и по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора. Он начнется 16 ноября и продлится до начала второго семестра учебного года.