Духовные школы Петербурга и Москвы уходят на дистанционное обучение до 2021 года
Духовные школы Москвы и Петербурга переходят на дистанционный формат обучения с 16 ноября и до 2021 года. Об этом 15 ноября сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.
Как уточняется в сообщении, дистант вводится по благословению святейшего патриарха. Пока мера распространяется на Москву и Петербург, перевод на удаленный формат для региональных семинарий рекомендуют проводить с учетом эпидемиологической ситуации и по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора. Он начнется 16 ноября и продлится до начала второго семестра учебного года.
Рабочая группа уточняет, что по опыту предыдущего учебного года перевод учебы на дистант позволяет серьезно сократить риски здоровью во время пандемии.
В петербургских школах из-за карантина на дистанционное обучение переведены более 69 классов в 33 школах, удаленно учатся студенты уже четверти городских вузов. О том, как начиналась новая четверть у школьников в условиях пандемии, «Фонтанка» подробно рассказывала.