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15.11.2020 18:49
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Духовные школы Петербурга и Москвы уходят на дистанционное обучение до 2021 года

Духовные школы Москвы и Петербурга переходят на дистанционный формат обучения с 16 ноября и до 2021 года. Об этом 15 ноября сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Как уточняется в сообщении, дистант вводится по благословению святейшего патриарха. Пока мера распространяется на Москву и Петербург, перевод на удаленный формат для региональных семинарий рекомендуют проводить с учетом эпидемиологической ситуации и по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора. Он начнется 16 ноября и продлится до начала второго семестра учебного года.

Рабочая группа уточняет, что по опыту предыдущего учебного года перевод учебы на дистант позволяет серьезно сократить риски здоровью во время пандемии.

В петербургских школах из-за карантина на дистанционное обучение переведены более 69 классов в 33 школах, удаленно учатся студенты уже четверти городских вузов. О том, как начиналась новая четверть у школьников в условиях пандемии, «Фонтанка» подробно рассказывала.

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Комментарии (1)

Aluzh
интересно, а как они будут молиться дистанционно? не по-православному ведь!
а только священники рискуют заболеть ковидом? простых грешных учителей он не атакует? только избранных, по воле божьей? удивительно!
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