Повисшего на балконе «Ромео» сняли с высотки в Петербурге. Его «Джульетту» так и не нашли

Отчаянного поклонника женщины, проживающей в высотке на Первомайской улице в Шушарах, сняли с общего балкона ее дома. Любовная драма закончилась в психиатрической больнице.



Как стало известно «Фонтанке», его спустили с небес на землю уже с наступлением сумерек 15 ноября. Говорить о себе и о том, какие именно проблемы в личной жизни привели его на десятый этаж, он наотрез отказался. Молодому человеку пришлось проследовать за санитарами.

Односерийную любовную драму с элементами саспенса местные жители наблюдали на протяжении двух часов. Именно столько ее главный герой висел над их головами.