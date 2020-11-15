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15.11.2020 17:01
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Повисшего на балконе «Ромео» сняли с высотки в Петербурге. Его «Джульетту» так и не нашли

Отчаянного поклонника женщины, проживающей в высотке на Первомайской улице в Шушарах, сняли с общего балкона ее дома. Любовная драма закончилась в психиатрической больнице.

Как стало известно «Фонтанке», его спустили с небес на землю уже с наступлением сумерек 15 ноября. Говорить о себе и о том, какие именно проблемы в личной жизни привели его на десятый этаж, он наотрез отказался. Молодому человеку пришлось проследовать за санитарами.

Односерийную любовную драму с элементами саспенса местные жители наблюдали на протяжении двух часов. Именно столько ее главный герой висел над их головами.

О молодом человеке известно только то, что его зовут Евгений, а его возлюбленную — Юлия. Взобравшись наверх, он стал требовать, чтобы ее нашли и привели к нему. Его «Джульетта», по всей видимости, героиня другой пьесы, потому что отыскать ее так и не удалось.

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Комментарии (1)

OldObyvatel
Потом окажется, что ничего лучшего в жизни у Юлии уже не будет.
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