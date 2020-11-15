Вор-рецидивист «подарил» себе на день рождения задержание. Приманили рубли и юани медика-иностранца с Сикейроса

Полицейские отыскали и задержали того, кто пробрался и обчистил квартиру медика, пока тот лечил людей. Решившись на преступление, домушник еще не знал, какой «подарок» ждет его в день рождения.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в квартирной краже. По всей видимости, с этого момента началась очередная глава его жизни, ведь в их руки он попал в день своего рождения.

По предварительной версии, именно он в разгар рабочей недели проник домой к 27-летней врачу-офтальмологу из Китая, которая арендует жилье на улице Сикейроса.