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15.11.2020 14:34
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Вор-рецидивист «подарил» себе на день рождения задержание. Приманили рубли и юани медика-иностранца с Сикейроса

Полицейские отыскали и задержали того, кто пробрался и обчистил квартиру медика, пока тот лечил людей. Решившись на преступление, домушник еще не знал, какой «подарок» ждет его в день рождения.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в квартирной краже. По всей видимости, с этого момента началась очередная глава его жизни, ведь в их руки он попал в день своего рождения.

По предварительной версии, именно он в разгар рабочей недели проник домой к 27-летней врачу-офтальмологу из Китая, которая арендует жилье на улице Сикейроса.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемого поместили в изолятор. Проверка показала, что проблемы с законом появились у него впервые более десяти лет назад. С тех пор они возникали с завидной регулярностью. На протяжении этого срока уголовные дела, где он выступал главным фигурантом, возбуждали по двум статьям: кража и грабеж. За эти преступления он расплачивался как штрафами, так и свободой.

Как ранее писала «Фонтанка», новые проблемы с законом вор-рецидивист обеспечил себе из-за трех тысяч рублей и пятидесяти юаней, которые медик хранила у себя дома.

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