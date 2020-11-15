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15.11.2020 11:20
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От коронавируса в Петербурге скончался еще 41 человек. Общее число смертей больше 4550

От коронавируса в Петербурге скончались еще более 40 человек. Об этом 15 ноября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Согласно данным портала, за последние сутки зарегистрирована 41 смерть среди пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число умерших, таким образом, выросло до 4 551.

В России за последние сутки зафиксировали 352 смерти от коронавируса, в связи с выздоровлением выписали 14 456 человек. Число умерших с начала пандемии достигло 33 186.

Число заболевших за сутки в Петербурге составило почти две тысячи.

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Комментарии (6)

firma
Получается что-то около двух сотых одного процента, если раскидать на всё население. Как-то это даже на эпидемию педикулёза не натягивается.
Wuhan Proletarian
Слава Богу, а то уже на полтинники счет пошел
вадики
Обоссаные кремлеботы жгут))Новая методичка всё нормально-нет никакой паники)))А виноват то Путин и Беглов))Не дожали карантин весной))Был бы нормальный карантин весной с полным закрытием-сейчас бы ничего не было???Вы слышали об вируси в Кетае-его там нет!!!!!!
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