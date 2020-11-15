От коронавируса в Петербурге скончался еще 41 человек. Общее число смертей больше 4550

От коронавируса в Петербурге скончались еще более 40 человек. Об этом 15 ноября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Согласно данным портала, за последние сутки зарегистрирована 41 смерть среди пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число умерших, таким образом, выросло до 4 551.

В России за последние сутки зафиксировали 352 смерти от коронавируса, в связи с выздоровлением выписали 14 456 человек. Число умерших с начала пандемии достигло 33 186.

Число заболевших за сутки в Петербурге составило почти две тысячи.