Жители улицы Губкина в Белгороде помогли пенсионерке невредимой выпрыгнуть из окна горящей квартиры, а затем спасли ее супруга, который не может ходить. Пожарные застряли на подъездах к дому.



Видео спасательной операции в соцсетях опубликовано днем 14 ноября. Первой со второго этажа спасали женщину, с десяток человек под окном растянули ткань, она благополучно встала после приземления. В квартире оставался ее муж, который не может сам ходить. Несколько человек зашли внутрь, другие подогнали к окну фургон и залезли на крышу. Мужчину вытащили живым.