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14.11.2020 22:47
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В Белгороде сообразительные прохожие смогли вытащить из горящей квартиры больного пенсионера и его жену

Жители улицы Губкина в Белгороде помогли пенсионерке невредимой выпрыгнуть из окна горящей квартиры, а затем спасли ее супруга, который не может ходить. Пожарные застряли на подъездах к дому.

Видео спасательной операции в соцсетях опубликовано днем 14 ноября. Первой со второго этажа спасали женщину, с десяток человек под окном растянули ткань, она благополучно встала после приземления. В квартире оставался ее муж, который не может сам ходить. Несколько человек зашли внутрь, другие подогнали к окну фургон и залезли на крышу. Мужчину вытащили живым.

Как раз когда оба пенсионера уже были на свежем воздухе, подоспели спасатели. Местные СМИ утверждают, что машина ждала пока откроют шлагбаум.

По данным областного управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в час дня, а уже в 13.19 возгорание было полностью ликвидировано. Привлечены были, сказано на сайте управления, 21 человек и 8 единиц техники. Пострадал один человек.

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Пожарным в такой ситуации надо ломать шлагбаум. Это в принципе должно быть незаконно - перекрытие подъездов к дому.
syshsun
Снимаю шляпу,слов нет.Просто прохожие.
А как-будто всю жизнь этим занимались.
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