Самоконтроль и диета: академик Шляхто рассказал, как сердечникам пережить коронавирус

По его словам, им важно поддерживать здоровый образ жизни, соблюдать диеты и придерживаться рекомендованной медикаментозной терапии. «Плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям. Методы самоконтроля с ведением дневников, опросников для самостоятельного заполнения, в том числе с использованием соответствующих приложений и сервисов, приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии», — отмечает Евгений Шляхто.

Генеральный директор Центра Алмазова Минздрава России и академик РАН Евгений Шляхто рассказал, как должны действовать пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии коронавируса. Рекомендации медика 14 ноября опубликованы на сайте министерства.

При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца очень важно не откладывать обращение к специалистам, добавил академик.



«В целом текущий момент требует внимания и разумного отношения к своему здоровью от всех; наряду с предупреждением заражения коронавирусной инфекцией, необходимо помнить и об опасностях, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые мы хорошо умеем предупреждать и лечить — если вовремя уделяем этому должное внимание», — отметил Шляхто.



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