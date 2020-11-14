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14.11.2020 16:24
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Самоконтроль и диета: академик Шляхто рассказал, как сердечникам пережить коронавирус

Генеральный директор Центра Алмазова Минздрава России и академик РАН Евгений Шляхто рассказал, как должны действовать пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии коронавируса. Рекомендации медика 14 ноября опубликованы на сайте министерства.

По его словам, им важно поддерживать здоровый образ жизни, соблюдать диеты и придерживаться рекомендованной медикаментозной терапии. «Плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям. Методы самоконтроля с ведением дневников, опросников для самостоятельного заполнения, в том числе с использованием соответствующих приложений и сервисов, приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии», — отмечает Евгений Шляхто.

При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца очень важно не откладывать обращение к специалистам, добавил академик.

«В целом текущий момент требует внимания и разумного отношения к своему здоровью от всех; наряду с предупреждением заражения коронавирусной инфекцией, необходимо помнить и об опасностях, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые мы хорошо умеем предупреждать и лечить — если вовремя уделяем этому должное внимание», — отметил Шляхто.

В Петербурге заболеваемость коронавирусом идет на суточный рекорд — к 2000 заболевшим. В Смольном думают, как не оставить петербуржцев без плановой медпомощи, перепрофилируя на ковид одну больницу за другой.

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Комментарии (4)

Alex001
"очень важно не откладывать обращение к специалистам"
Он в обычную поликлинику записаться пробовал?
Запись через косуслуги (от слова "косяк") не работает. В поликлинику не дозвониться. Пешком надо идти с 8 до 9, и то не факт, что успеешь отстоять очередь.
bluxer
как сердечникам пережить коронавирус?
поменьше читать страшилки в прессе :)
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