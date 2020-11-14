Путин наградил сбитых над Арменией летчиков орденом Мужества. Двоих посмертно
Президент России Владимир Путин приставил к государственным наградам летчиков вертолета Ми-24, которых сбили азербайджанцы над Арменией. Они получили орден Мужества.
Приказ о награждении 14 ноября опубликован на сайте Кремля. «Глава государства своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)», — говорится в сообщении.
Вертолет был сбит вечером 9 ноября, Грязин выжил, но ранен. Летчики погибли из-за удара азербайджанской армии, позже страна призналась, что это было случайностью. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в Армении. Азербайджан признал вину, возбуждено уголовное дело.