Подростков из Петербурга заподозрили в нападении на мигрантов-дворников. Для одного из них день задержания совпал с личным праздником
События месячной давности, произошедшие в Кировском районе Петербурга, легли накануне в основу уголовного дела. Его главными фигурантами стали подростки, которые могли угрожать мигрантам и требовать от них вывернуть карманы. Троица попалась из-за очередного проступка.
Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, накануне в полицию с заявлением о разбое обратились 28-летний, 27-летний и 22-летний приезжие из Таджикистана, работающие дворниками в Петербурге.
По их словам, в начале октября этого года на них у одного из домов по Трамвайному проспекту напала компания молодежи. Неизвестные угрожали им газовым баллончиком и требовали отдать деньги. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Подозреваемых в этом преступлении задержали днем ранее за административное правонарушение, что, вероятно, и стало поводом для официального обращения дворников с заявлением. Хулиганами оказались двое 17-летних школьников и их 15-летний приятель, который учится на первом курсе техникума.
Троица смогла припомнить события месячной давности и во всем созналась. Для одного из них день задержания совпал с днем рождения, праздновать пришлось в отделе полиции.
Судя по страницам задержанных в социальных сетях, помимо общих для подростков увлечений майнкрафтом и супергероями, как минимум один из них проявляет интерес к оружию. Он подписан на соответствующие паблики и сообщества в «ВКонтакте».