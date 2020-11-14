Подростков из Петербурга заподозрили в нападении на мигрантов-дворников. Для одного из них день задержания совпал с личным праздником

События месячной давности, произошедшие в Кировском районе Петербурга, легли накануне в основу уголовного дела. Его главными фигурантами стали подростки, которые могли угрожать мигрантам и требовать от них вывернуть карманы. Троица попалась из-за очередного проступка.



Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, накануне в полицию с заявлением о разбое обратились 28-летний, 27-летний и 22-летний приезжие из Таджикистана, работающие дворниками в Петербурге.



По их словам, в начале октября этого года на них у одного из домов по Трамвайному проспекту напала компания молодежи. Неизвестные угрожали им газовым баллончиком и требовали отдать деньги. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».