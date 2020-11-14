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14.11.2020 12:48
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Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних программ, сравнив театры и давку в метро

Сообщения об ограниченном доступе в театры и на концерты побудило певца Валерия Меладзе предложить коллегам подобие забастовки и не сниматься в новогодних шоу.

Пост, сопровождаемый картинкой с давкой в столичном метро, Меладзе опубликовал у себя в Instagram 14 ноября. «Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал певец. При этом Меладзе понимает, что без метро мегаполис обойтись не может, а новогодние концерты — «это всего лишь развлечение».

Однако, размышляет Меладзе, без развлечений нет позитива, ощущения праздника, да и самого Нового года. В условиях запрета на посещение заведений москвичам не останется ничего, кроме как уткнуться в экраны телевизоров. «А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — предложил Меладзе.

В зрительные залы Москвы с 13 ноября и до окончания новогодних праздников не пустят больше чем 25 % от вместимости. В Петербурге закрыли танцполы и ограничили доступ на половину мест.

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Комментарии (16)

aaignat
Зачем нам милаздэ на нг? Нас скрепный старый ноль поздравит и хватит. А милаздэ пусть для людей в митре выступит, там он получит абсолютно адекватный своему творчеству гонорар
doorbal_
А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ.
Счастье то какое!
Ольга Харитонова
А я представила, классно будет, наконец-то. У нас уже давно нет ничего на новый год по ТВ кроме этого дома престарелых в пакетиках.
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