Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних программ, сравнив театры и давку в метро

Сообщения об ограниченном доступе в театры и на концерты побудило певца Валерия Меладзе предложить коллегам подобие забастовки и не сниматься в новогодних шоу.



Пост, сопровождаемый картинкой с давкой в столичном метро, Меладзе опубликовал у себя в Instagram 14 ноября. «Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал певец. При этом Меладзе понимает, что без метро мегаполис обойтись не может, а новогодние концерты — «это всего лишь развлечение».

