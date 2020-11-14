Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних программ, сравнив театры и давку в метро
Сообщения об ограниченном доступе в театры и на концерты побудило певца Валерия Меладзе предложить коллегам подобие забастовки и не сниматься в новогодних шоу.
Пост, сопровождаемый картинкой с давкой в столичном метро, Меладзе опубликовал у себя в Instagram 14 ноября. «Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал певец. При этом Меладзе понимает, что без метро мегаполис обойтись не может, а новогодние концерты — «это всего лишь развлечение».
Однако, размышляет Меладзе, без развлечений нет позитива, ощущения праздника, да и самого Нового года. В условиях запрета на посещение заведений москвичам не останется ничего, кроме как уткнуться в экраны телевизоров. «А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — предложил Меладзе.
В зрительные залы Москвы с 13 ноября и до окончания новогодних праздников не пустят больше чем