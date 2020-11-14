Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисном здании
Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисном здании, соответствующее заявление сделано в твиттере правоохранителей. Тем не менее, людей эвакуируют из здания.
No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020
«На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание», — сообщают полицейские канадского города. Что стало причиной переполоха, пока неизвестно.
Офицеры полиции были отправлены к месту после звонка 911, бойцы спецподразделений осматривают помещения. Сообщений о пострадавших нет.
Ранее местные СМИ сообщали о спецоперации в Монреале, связанной с захватом заложников. По данным телеканала CBС, речь шла о десятках взятых в заложники посетителей и сотрудников канадского офиса игровой студии Ubisoft. Спецоперация проходила на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Полиция просит обходить этот район города.