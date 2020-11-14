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14.11.2020 00:16
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Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисном здании

Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисном здании, соответствующее заявление сделано в твиттере правоохранителей. Тем не менее, людей эвакуируют из здания.

«На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание», — сообщают полицейские канадского города. Что стало причиной переполоха, пока неизвестно.

Офицеры полиции были отправлены к месту после звонка 911, бойцы спецподразделений осматривают помещения. Сообщений о пострадавших нет.

Ранее местные СМИ сообщали о спецоперации в Монреале, связанной с захватом заложников. По данным телеканала CBС, речь шла о десятках взятых в заложники посетителей и сотрудников канадского офиса игровой студии Ubisoft. Спецоперация проходила на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Полиция просит обходить этот район города.

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