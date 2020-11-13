Об эвакуированных сообщает региональное управление МЧС вечером 13 ноября. Их снимали с помощью спасательных устройств.

С третьего этажа горящего в Красносельском районе Петербурга здания эвакуировали четырех человек. Они не пострадали.

Судя по кадрам, пока соседние цеха и четвертый этаж пламенем не объяты. Пожар начался в 19.39, вскоре ему присвоили второй, а затем и третий из пяти возможных номеров сложности. Площадь пожара 600 квадратных метров.

На месте работают больше ста человек. Пока о пострадавших неизвестно.