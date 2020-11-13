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13.11.2020 21:05
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Из горящего на Петергофском цеха эвакуировали четверых человек

С третьего этажа горящего в Красносельском районе Петербурга здания эвакуировали четырех человек. Они не пострадали.

Об эвакуированных сообщает региональное управление МЧС вечером 13 ноября. Их снимали с помощью спасательных устройств.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Судя по кадрам, пока соседние цеха и четвертый этаж пламенем не объяты. Пожар начался в 19.39, вскоре ему присвоили второй, а затем и третий из пяти возможных номеров сложности. Площадь пожара 600 квадратных метров.

На месте работают больше ста человек. Пока о пострадавших неизвестно.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Дом 73 по Петергофскому шоссе закреплен за Ленинградским электромеханическим заводом. Большая часть помещений отдана в аренду. В горящем цеху может располагаться мебельная фабрика

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

syshsun
Сейчас наверно все уже поперегоржено но изначально вход\выход было 3,по краям и по центру здания.Можно было пройти все по внут. коридору.
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