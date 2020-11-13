Из горящего на Петергофском цеха эвакуировали четверых человек
С третьего этажа горящего в Красносельском районе Петербурга здания эвакуировали четырех человек. Они не пострадали.
Об эвакуированных сообщает региональное управление МЧС вечером 13 ноября. Их снимали с помощью спасательных устройств.
Судя по кадрам, пока соседние цеха и четвертый этаж пламенем не объяты. Пожар начался в 19.39, вскоре ему присвоили второй, а затем и третий из пяти возможных номеров сложности. Площадь пожара 600 квадратных метров.
На месте работают больше ста человек. Пока о пострадавших неизвестно.
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Дом 73 по Петергофскому шоссе закреплен за Ленинградским электромеханическим заводом. Большая часть помещений отдана в аренду. В горящем цеху может располагаться мебельная фабрика