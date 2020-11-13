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13.11.2020 20:05
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«Гринпис» нашел превышение по нефтепродуктам и фенолам в Карповке. Раньше там видели масляные пятна

«Совет Гринпис» взял пробы воды в Карповке, где проходят дноочистные работы. Черпали там, где плавали масляные пятна, результат предсказуемый.

Как рассказал «Фонтанке» Рашид Алимов, глава проекта энергетической программы Greenpeace России, пробы брали в том месте, где ранее местные жители обращали внимание на загрязнение. Согласно лабораторным данным, содержание нефтепродуктов составило 1,11 мг на литр при предельных допустимых значениях — 0,05 мг на литр. По фенолам тоже обнаружено превышение, но не такое радикальное — 0,0041 мг на литр против 0,0018 мг на литр.

Алимов уточнил, что это было первым шагом перед тем, как начать комплексный отбор в разных частях реки с фоновой пробой выше по течению. При этом он отметил, что традиционно в последние годы Карповка считалась слабо загрязненным объектом.

В комитете по природопользованию не стали комментировать исследование, не располагая информацией о соблюдении требований при его проведении. «Вместе с тем, сообщаем, что на реке Карповке в настоящий момент проводятся дноочистные работы, в процессе которых на поверхность воды может подниматься органическая пленка различного происхождения, — подчеркнули там. — В зоне производства работ соблюдаются необходимые требования производства работ: установлены боновые заграждения, в которых скапливается пленка для последующей ликвидации».

Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев

Напомним, комитет и раньше объяснял появление пятен на Карповке вторичным загрязнением из-за дноочистки. Однако главным хитом этого сезона стала Смоленка: там также проводятся работы, а читатели регулярно сообщают о неприглядном виде реки. Кроме того, «Фонтанка» писала об интересе силовиков к тому, как расходовались средства на дноочистку.

Фото: читатель "Фонтанки" Евгений
Фото: читатель "Фонтанки" Евгений

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Комментарии (2)

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Главное что их не нашли:
1. Росприроднадзор,
2. Природоохранная прокуратура,
3 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
4. Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное предприятие «Экострой»:
5. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти «Пиларн»:
6. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Зачем они все?
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