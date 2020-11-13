Как рассказал «Фонтанке» Рашид Алимов, глава проекта энергетической программы Greenpeace России, пробы брали в том месте, где ранее местные жители обращали внимание на загрязнение. Согласно лабораторным данным, содержание нефтепродуктов составило 1,11 мг на литр при предельных допустимых значениях — 0,05 мг на литр. По фенолам тоже обнаружено превышение, но не такое радикальное — 0,0041 мг на литр против 0,0018 мг на литр.

Алимов уточнил, что это было первым шагом перед тем, как начать комплексный отбор в разных частях реки с фоновой пробой выше по течению. При этом он отметил, что традиционно в последние годы Карповка считалась слабо загрязненным объектом.

В комитете по природопользованию не стали комментировать исследование, не располагая информацией о соблюдении требований при его проведении. «Вместе с тем, сообщаем, что на реке Карповке в настоящий момент проводятся дноочистные работы, в процессе которых на поверхность воды может подниматься органическая пленка различного происхождения, — подчеркнули там. — В зоне производства работ соблюдаются необходимые требования производства работ: установлены боновые заграждения, в которых скапливается пленка для последующей ликвидации».