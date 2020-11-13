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Тексты современных музыкантов прозвучат в декорациях в духе Босха — в спектакле Городского театра «Тиль Уленшпигель»

Городской театр, который «ушел на перезагрузку» в декабре 2019 года, покажет первую премьеру после возобновления работы. 18 и 19 ноября здесь пройдет спектакль «Тиль Уленшпигель» по мотивам романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле» и пьесы Григория Горина «Тиль».

Фото: скриншот с сайта goteatr.ru

Тиль Уленшпигель — народный герой, персонаж средневекового фольклора. Как всякий герой, он живет в непростое время: его родная Фландрия находится под гнетом испанцев. В стране вовсю бушует инквизиция, инакомыслие становится тяжким грехом, а попасть в тюрьму можно безо всякого повода. Спектакль рассказывает о пути, который приходится пройти герою, чтобы освободить свою страну и обрести самого себя.

Художественное оформление постановки создали Мария Медведева и Елена Левина, вдохновляясь шедеврами великих фламандских живописцев Брейгеля и Босха. Атмосфера Средневековья на сцене передана посредством тонкой стилизации, поэтических, небытовых образов, придуманных актерами и режиссером Федором Климовым.

Одной из ключевых действующих сил стала музыка: в постановке прозвучат зонги, тексты современных исполнителей, а актеры продемонстрируют не только драматическое мастерство, но и владение музыкальными инструментами. Автор музыкального оформления — композитор, участница проекта «Сестра Петра» Евгения Натанова.

Начало в 19:00. (14+)

Алёна Палатченко

Фото: скриншот с сайта goteatr.ru

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