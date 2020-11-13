Ленобласть продолжает «краснеть» от коронавируса. Вокруг Петербурга введены новые ограничения

Судя по тексту постановления, который был опубликован 13 ноября, теперь в Ленобласти 6 «красных» зон — к Всеволожскому, Выборгскому, Гатчинскому и Приозерскому добавились Тихвинский и Тосненский районы. В этих районах медпомощь оказывается только в экстренных случаях, то же касается поликлиник. Исключение — женские консультации и стоматологии.

Власти Ленинградской области ужесточили коронавирусные ограничения и запретили масштабные новогодние корпоративы. В регионе еще два района вошли в «красную» зону.

Дети могут не ходить в детские сады, но за ними сохраняется место, оплачивать его на время самоизоляции не надо. Льготники всех школьных возрастов получат сухпайки, если решат уйти на дистанционное обучение.



Все кафе и рестораны, в том числе при гостиницах, закрываются с 23.00 и до 6.00 утра. При этом им позволено работать навынос и на доставку.



Свадьбы, поминки, дни рождения в ресторанах возможны, но только если вместе собираются не больше 18 человек. Это же касается новогодних корпоративов. В кино тоже можно ограниченным составом, на половину мест, и только в «зеленых» районах — это Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и Сосновый Бор.

