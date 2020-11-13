Водитель, сбивший и оставивший пешехода на Турку, получил 3 года условно

Как сообщает 13 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 28 сентября 2019 года между часом и половиной второго часа дня во дворе дома 7 по улице Турку. Суд установил, что подсудимый на автомобиле KIA Carens начал движение задним ходом со скоростью около 5 км/ч, не убедившись в безопасности маневра и не заметив шедшего по проезжей части позади машины пешехода, сбил его. После этого автомобилист скрылся с места ДТП, не вызвав полицию и скорую. Пешеход же получил тяжелые травмы.

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который сбил во дворе пешехода и скрылся. Виновник объяснил свое поведение тем, что вызывать ГИБДД и скорую помощь пострадавший отказался, а его машина мешала проезду.

Свою вину водитель полностью признал. Он рассказал, что в тот день доставлял запчасти клиенту. Во дворе дома 7 по улице Турку ремонтировали дорогу: был снят асфальт и укладывали поребрики. Из-за дорожных работ, подъехав ко второй парадной, мужчина не смог разъехаться с другой машиной, и ему пришлось сдать назад. Он не заметил сзади пешехода и остановился, когда услышал удар, а выйдя из машины, увидел лежащего на асфальте человека, у которого с ноги свалился ботинок.

Автомобилист поднял пострадавшего и усадил на поребрик, но тот не мог ни стоять, ни сидеть и упал с поребрика. На вопросы о самочувствии он ответил, что сильно ушибся. Тогда водитель перенес потерпевшего на скамейку и предложил вызвать скорую и ГИБДД, но тот, с его слов, отказался. А поскольку «КИА» мешала проезду и другие водители сигналили, подсудимый сел в машину и уехал.

Он также рассказал, что добровольно возместил потерпевшему вред, нанесенный здоровью, выплатив 110 тысяч рублей. Деньги выплачивал частями и передавал через замруководителя организации, в которой работает, кому именно — не знает. А о состоянии здоровья потерпевшего узнавал от следователя.