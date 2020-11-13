В Горелово в конце года достроят новую школу на 550 мест

В Горелово в Ломоносовском районе области, где сейчас ведется масштабное строительство, в конце года введут в эксплуатацию школу на 550 мест.



Как сообщают в СК «ЛенРусСтрой», школа возводится по федеральной программе «Стимул». Это будет первый из нескольких объектов в Горелово, строящихся в рамках этой программы, — параллельно здесь возводят еще одну школу на 640 мест и детский сад на 280 малышей.

Сейчас школа на территории ЖК «Новое Горелово» готова на 95%, и в декабре ее планируют завершить. Учреждение примет 22 класса начальной, средней и старшей школы. В здании предусмотрены классные помещения, актовый зал, библиотека с медиацентром, два спортивных зала, столовая и медпункт. Финансирование объекта осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.