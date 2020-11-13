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13.11.2020 17:32
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Из красного в оранжевый. Пятница порадовала Петербург золотым закатом

Золотое, почти оранжевое солнце увидели жители Петербурга 13 ноября на закате. Оно успокоило сердце после апокалиптически-красного, который немного напугал, но больше восхитил Северную столицу накануне.

Фото яркого желто-оранжевого заката «Фонтанке» прислал читатель.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

По мнению синоптиков, он говорит о прозрачном сухом воздухе и спокойном состоянии атмосферы.

Смещение цвета к оранжево-красному может свидетельствовать о том, что атмосфера несколько загрязнена посторонними частицами — пылью, что бывает при смене погоды в сторону тепла.

Однако синоптики предупреждают, что уже ночью в Петербурге ожидается минус. Холодной будет и ночь с субботы на воскресенье. Днем в выходные температура воздуха прогреет столбики термометров до максимум +2 градусов.

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