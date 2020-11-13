Золотое, почти оранжевое солнце увидели жители Петербурга 13 ноября на закате. Оно успокоило сердце после апокалиптически-красного, который немного напугал, но больше восхитил Северную столицу накануне.
Фото яркого желто-оранжевого заката «Фонтанке» прислал читатель.
По мнению синоптиков, он говорит о прозрачном сухом воздухе и спокойном состоянии атмосферы.
Смещение цвета к оранжево-красному может свидетельствовать о том, что атмосфера несколько загрязнена посторонними частицами — пылью, что бывает при смене погоды в сторону тепла.
Однако синоптики предупреждают, что уже ночью в Петербурге ожидается минус. Холодной будет и ночь с субботы на воскресенье. Днем в выходные температура воздуха прогреет столбики термометров до максимум +2 градусов.