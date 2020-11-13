FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 17:12
7
Печать

Семак: Дзюбе дали дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 13 ноября рассказал о том, как проходит восстановление у травмированных футболистов.

«Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». — Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборным. Малкома мы планомерно вводим в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми».

Сейчас в чемпионате РПЛ пауза из-за матчей сборных команд. Ближайшую игру «Зенит» проведет 21 ноября в Грозном против «Ахмата».

Судя по всему, дополнительный выходной Дзюба получил в связи со скандалом из-за интимного видео. Как выяснила «Фонтанка», опубликовавший скандальный ролик требовал с футболиста 5 млн долларов, но Дзюба предпочел обратиться в ФСБ.

Игрока поддержали многие знаменитости, а музыкант и стендап-комик Семен Слепаков написал в честь футболиста стихотворение.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

p-ro100
Не пришлось бы после дня отдыха давать ещё день отдыха от отдыха.)
Ирина Смирнова
Конечно, день отдыха в такой ситуации звучит издевательски. Орден надо было дать. Странно, что в стране нет специальной награды за выдающиеся глупые поступки, повлекшие за собой особый резонанс в прессе и послужившие стимулом для изменения общественного мнения в отношении этических норм. Следующим шагом нужно сделать прозрачные стены в общественных туалетах. Почему бы и нет? Долой ханжество! Ведь все делают это.
Teo Piter
А я не отдыхаю обычно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний