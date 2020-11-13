Семак: Дзюбе дали дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 13 ноября рассказал о том, как проходит восстановление у травмированных футболистов.
«Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». — Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборным. Малкома мы планомерно вводим в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми».
Сейчас в чемпионате РПЛ пауза из-за матчей сборных команд. Ближайшую игру «Зенит» проведет 21 ноября в Грозном против «Ахмата».
Судя по всему, дополнительный выходной Дзюба получил в связи со скандалом из-за интимного видео. Как выяснила «Фонтанка», опубликовавший скандальный ролик требовал с футболиста 5 млн долларов, но Дзюба предпочел обратиться в ФСБ.
Игрока поддержали многие знаменитости, а музыкант и стендап-комик Семен Слепаков написал в честь футболиста стихотворение.