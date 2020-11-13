В Южной Америке пожарами уничтожена треть самого крупного болотного региона в мире
Самый крупный болотный экорегион мира — Пантанал, который находится в Южной Америке, — уничтожен на 29% из-за пожаров. Это следует из данных Лаборатории спутниковых исследований при Федеральном университете Рио-де-Жанейро (LASA).
Учёные говорят, что столь обширная площадь не была затронута пожарами последние 20 лет, обычно пожары затрагивают примерно 9% площади.
Обширная пойма в Южной Америке (это луга, кустарники, леса, болота и озера) покрывает территорию размером около 200 тысяч квадратных километров, что составляет 3% от всех заболоченных территорий в мире. Это уникальная совокупность нескольких экосистем и дом для тысяч видов, в том числе многих редких и находящихся под угрозой исчезновения, таких как ягуары, гигантские речные выдры, гиацинтовые ара и гигантские броненосцы. Большая часть Пантанала находится в Бразилии, частично он охватывает территории соседних Боливии и Парагвая. Уникальность экосистем состоит также в том, что они поглощают атмосферный углерод.
Сезон пожаров 2019 года (с июля по октябрь) был необычайно активным, а нехватка осадков в сезон дождей 2020 года (с декабря по апрель) означала, что водно-болотные угодья Пантанала так и не смогли восстановить силы перед новой засухой.
Хотя по спутниковым данным невозможно определить точную причину каждого возгорания, эксперты, изучающие Южную Америку, говорят, что многие из крупных явлений засушливого сезона в этом году, вероятно, были вызваны деятельностью человека, отмечает NASA.