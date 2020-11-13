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13.11.2020 17:00
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Итоги недели с Андреем Константиновым:

5 миллионов долларов Дзюбы, "мертвые души" Америки, удаленка для студентов, Нагорный Карабах и песенник Рогозин.

Уходящую информационную неделю в прямом эфире обсуждают генеральный директор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

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