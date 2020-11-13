Роспотребнадзор назвал количество москвичей, которых ковидом заразили их дети

Столичный Роспотребнадзор провёл исследование и выяснил, что дети как носители коронавируса заразили порядка 17 процентов взрослых.



Такие данные глава ведомства региона Елена Андреева приводит 13 ноября. По её словам, в исследовании приняли участие 280 человек, которые переболели в период с начала лета и до 21 октября.



«17% заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей», — развеяла миф о том, что от детей заразиться нельзя, Андреева.



Глава столичного Роспотребнадзора также подчеркнула, что данные дают дополнительные основания для того, чтобы переводить школьников на удалённый режим обучения.

