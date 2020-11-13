FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 17:16
4
Печать

Роспотребнадзор назвал количество москвичей, которых ковидом заразили их дети

Столичный Роспотребнадзор провёл исследование и выяснил, что дети как носители коронавируса заразили порядка 17 процентов взрослых.

Такие данные глава ведомства региона Елена Андреева приводит 13 ноября. По её словам, в исследовании приняли участие 280 человек, которые переболели в период с начала лета и до 21 октября.

«17% заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей», — развеяла миф о том, что от детей заразиться нельзя, Андреева.

Глава столичного Роспотребнадзора также подчеркнула, что данные дают дополнительные основания для того, чтобы переводить школьников на удалённый режим обучения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

J.Yagn
Я уже готова к дистанту!
Давайте уже!
polinmole
Фонтаночка, не томи. Разродились там Потешкина с Бегловым указом об обязательном ДО? Вы нам с утра рассказываете о заразности детей. Неспроста же..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний