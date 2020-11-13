Хотя дождей в выходные в Петербурге не ожидается, воздух будет насыщен влагой. В субботу, 14 ноября, ночью и утром в городе и области, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», возможен туман.

Туман в последние пару недель — частый гость в Северной столице. Его ждали и сегодня.

Сегодня ждали и солнце. Метеорологи предсказывали облачную с прояснениями погоду, ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус объяснял, что синоптическую ситуацию формирует северо-западная периферия антициклона в условиях высокого атмосферного давления, а «Яндекс» на своей карте погоды указывает, что сейчас в Петербурге ясно. Но солнца не видно.