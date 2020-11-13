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13.11.2020 15:50
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Новый туман обещают синоптики Петербургу

Туман в Петербурге 12 ноября. Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»
Туман в Петербурге 12 ноября. Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»

Хотя дождей в выходные в Петербурге не ожидается, воздух будет насыщен влагой. В субботу, 14 ноября, ночью и утром в городе и области, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», возможен туман.

Туман в последние пару недель — частый гость в Северной столице. Его ждали и сегодня.

Сегодня ждали и солнце. Метеорологи предсказывали облачную с прояснениями погоду, ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус объяснял, что синоптическую ситуацию формирует северо-западная периферия антициклона в условиях высокого атмосферного давления, а «Яндекс» на своей карте погоды указывает, что сейчас в Петербурге ясно. Но солнца не видно.

Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Туман в Петербурге 12 ноября. Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»
Туман в Петербурге 12 ноября. Фото Михаила Огнева, «Фонтанка.ру»
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

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