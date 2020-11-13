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13.11.2020 15:23
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Биться на шпагах и танцевать научат петербургские спортсмены

Танцы времён Возрождения, бои спортсменов и мастер-класс по тому, как правильно управляться с оружием, ждут зрителей праздника «День фехтовальщика-2020».

Фото: pixabay.com/

В этом году к полудню 15 ноября спортсмены соберутся в актовом зале Университета промышленных технологий и дизайна. Зрителям предлагают присоединиться к происходящему при помощи онлайн-трансляции на канале YouTube.

Спортсмены устроят показательные выступления на сцене. В руки возьмут не только шпаги и рапиры, но и ирландскую трость. Когда-то таким оружием вопросы решали представители противоборствующих кланов. Возрождать традицию уже в спортивном ключе любители начали в XX веке. Кроме этого некоторые участники выйдут на сцену в костюмах, словно из романов Александра Дюма, — представители студий сценического фехтования делают акцент не только на технике боя, но и на том, как выглядели владельцы оружия разных эпох.

После завершения основной программы показательный урок по фехтованию проведёт тренер и руководитель собственной школы Кирилл Кандат. Покажет стойки и базовые выпады.

Детали программы опубликованы на сайте. 6+.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

Фото: pixabay.com/

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