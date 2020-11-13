Наркопочта. В частном доме под Выборгом мужчина из посылки, полученной из Восточной Азии, делал наркобрикеты
Уголовное дело о контрабанде наркотиков возбудили после найденной полицейскими лаборатории по производству синтетических наркотиков в поселке Токарево Выборгского района области.
Как сообщает 13 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, еще 2 ноября международное почтовое отправление прибыло в офис компании в городе Выборге. На следующий деть, проверяя оперативную информацию, 27-летнего получателя, местного жителя, задержали при выходе из офиса логистической компании. У него была изъята посылка, в которой находилось более 500 граммов наркотического средства растительного происхождения. Установлено, что из получаемого концентрата злоумышленник планировал изготавливать синтетический наркотик.
пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу
Во время обыска в гараже подозреваемого обнаружено и изъято: концентрат наркотического средства, также 4 килограмма конечного продукта, а также химическая посуда.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ.
Подозреваемый заключен под стражу.