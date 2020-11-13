Смольный пресек подпольные развлечения в «Континенте» на Бухарестской. Предпринимателям грозит штраф
Комитет по контролю за имуществом Петербурга намерен привлечь к административной ответственности развлекательный центр Maza Park в ТРК «Континент» на Бухарестской улице. Как сообщили 13 ноября в ведомстве, в нем работали площадки с боулингом, бильярдом, роллердромом, а также точки общественного питания с баром. При этом действующая редакция 121-го, «коронавирусного», постановления запрещает работу развлекательных центров и посещение их гражданами.
Администрация в свое оправдание заявила, что площадки на территории парка предоставляются в пользование спортивным организациям. Но не смогла предоставить ни одного договора либо документа его заменяющего. Кроме того, проверяющим была предоставлена лицензия на реализацию алкогольной продукции на территории парка, в то время как закон запрещает продажу спиртного на территории спортивных сооружений.
ККИ намерен привлечь оператора развлекательного центра к административной ответственности. Предприятию грозит штраф до трехсот тысяч рублей.