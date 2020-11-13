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13.11.2020 15:19
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Смольный пресек подпольные развлечения в «Континенте» на Бухарестской. Предпринимателям грозит штраф

Комитет по контролю за имуществом Петербурга намерен привлечь к административной ответственности развлекательный центр Maza Park в ТРК «Континент» на Бухарестской улице. Как сообщили 13 ноября в ведомстве, в нем работали площадки с боулингом, бильярдом, роллердромом, а также точки общественного питания с баром. При этом действующая редакция 121-го, «коронавирусного», постановления запрещает работу развлекательных центров и посещение их гражданами.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

Администрация в свое оправдание заявила, что площадки на территории парка предоставляются в пользование спортивным организациям. Но не смогла предоставить ни одного договора либо документа его заменяющего. Кроме того, проверяющим была предоставлена лицензия на реализацию алкогольной продукции на территории парка, в то время как закон запрещает продажу спиртного на территории спортивных сооружений.

ККИ намерен привлечь оператора развлекательного центра к административной ответственности. Предприятию грозит штраф до трехсот тысяч рублей.

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Комментарии (2)

DEMOMON
Кто сдал?
Yelda
Спасибо чиновникам за то, что убиваете бизнес и лишаете граждан последних трезвых развлечений. Приказано всем сидеть дома, пить водку и радоваться плешивому-ТВ.
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