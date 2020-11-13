Минфин поднимает минимальные розничные цены на алкоголь с 2021 года. Водка подорожает на 5,7 %, коньяк и шампанское — на 3 %

Минимальные розничные цены на алкоголь в России увеличат с 1 января 2021 года. Соответствующие приказы Минфина РФ 13 ноября опубликованы на официальном портале правовой информации.



С нового года минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет на 5,7 % , с 230 до 243 рублей. Коньяк в таре того же размера подорожает на 3 % — с 433 до 446 рублей. Цена 0,75 литра шампанского тоже увеличится на 3 % , с 164 до 169 рублей.



Приказы министра финансов России Антона Силуанова будут действовать до 31 декабря 2026 года.

