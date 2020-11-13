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13.11.2020 14:12
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Минфин поднимает минимальные розничные цены на алкоголь с 2021 года. Водка подорожает на 5,7 %, коньяк и шампанское — на 3 %

Минимальные розничные цены на алкоголь в России увеличат с 1 января 2021 года. Соответствующие приказы Минфина РФ 13 ноября опубликованы на официальном портале правовой информации.

С нового года минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет на 5,7 %, с 230 до 243 рублей. Коньяк в таре того же размера подорожает на 3 % — с 433 до 446 рублей. Цена 0,75 литра шампанского тоже увеличится на 3 %, с 164 до 169 рублей.

Приказы министра финансов России Антона Силуанова будут действовать до 31 декабря 2026 года.

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Комментарии (3)

footballer13
"-Папа, папа, водка подорожала, это значит, что ты будешь меньше пить?
-Нет, сынок, это ты будешь меньше есть."
Если серьёзно, то себестоимость бутылки водки вместе со всеми акцизами и налогами и так около 200 рублей, плюс логистика, прибыль производителя и прибыль продавца - в общем 240-250 это нормальная цена (более-менее нормальная водка так и стоит сейчас в магазинах).
Ну это конечно если не вспоминать, что эта самая "минимальная цена" суть бред сивой кобылы (не будем показывать на него пальцем).
вадики
При царе за такие шутки уже бы свергли путем восстаний и рэвалуций!
Brevnault
На настойку боярышника боятся цены поднимать. То-то!
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