Петербургский бизнесмен Николай утром 13 ноября пришел сдавать необходимую документацию в отделение ПФР в Центральном районе на Фурштатской улице. По его словам, переслать бумаги через сайт не удалось. В помещении, по которому он бродил в поисках нужного кабинета, он увидел немало сотрудников фонда, которые проигнорировали введенный 121-м постановлением правительства масочный режим для помещений с массовым скоплением людей.



Николай снял на видео, как ему отвечали на вопрос об отсутствии масок сотрудники: некоторые уверяли, что коридоры — не рабочее место, и ношение масок там не обязательно, другие — что не ведут прием граждан, поэтому не должны пользоваться СИЗ.