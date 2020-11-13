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13.11.2020 17:50
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Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор и губернатору на отделение Пенсионного фонда в Петербурге. Там нарушают масочный режим

Петербургский бизнесмен Николай утром 13 ноября пришел сдавать необходимую документацию в отделение ПФР в Центральном районе на Фурштатской улице. По его словам, переслать бумаги через сайт не удалось. В помещении, по которому он бродил в поисках нужного кабинета, он увидел немало сотрудников фонда, которые проигнорировали введенный 121-м постановлением правительства масочный режим для помещений с массовым скоплением людей.

Николай снял на видео, как ему отвечали на вопрос об отсутствии масок сотрудники: некоторые уверяли, что коридоры — не рабочее место, и ношение масок там не обязательно, другие — что не ведут прием граждан, поэтому не должны пользоваться СИЗ.

автор видео читатель «Фонтанки»

Гражданин направил обращения в Роспотребнадзор Петербурга и в администрацию города через электронные приемные с просьбой разъяснить, имели ли сотрудники отделения ПФР основания не надевать на рабочем месте маски. Из администрации ему уже ответили, что перенаправили обращение в отделение ПФР по Петербургу и области с требованием разобраться.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе Пенсионного фонда региона, но на момент публикации ответа не получила.

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Комментарии (1)

syshsun
Может бизнесмену Николаю,следует погулять по коридорам Смольного с аналогичной акцией.
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