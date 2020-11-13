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13.11.2020 13:12
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Водитель KIA решил протиснуться между битыми в ДТП машинами вперед микроавтобуса и закупорил Дорогу жизни окончательно

Двойное ДТП собрало затор во Всеволожском районе Ленобласти днем 13 ноября. Сначала одна авария превратила Дорогу жизни в «бутылочное горлышко», а затем вторая стала в нем пробкой.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на шоссе Дорога жизни в направлении области столкнулись два красных легковых автомобиля. Их разбросало по краям проезжей части, свободен остался только правый ряд.

Через некоторое время, когда весь поток протискивался по единственной оставшейся полосе, водитель белой KIA решил проскочить вперед микроавтобуса, но не успел. «Красные уже стояли, а умник на белой притерся к микроавтобусу, влез внаглую, отказался европротокол составлять, сказал: «Мне все равно, ждём гаи»!» — пишет участница группы Наталья.

В результате проезд оказался перекрыт полностью.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на Дороге жизни уже восстановлено. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

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Комментарии (3)

onotolich
Чудило дня
_Igor_
И ведь такие вот деловые, центровые, вечно спешащие по дорогам табунами шарахаются.
кто-то страшный
Кия это диагноз.
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