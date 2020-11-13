Двойное ДТП собрало затор во Всеволожском районе Ленобласти днем 13 ноября. Сначала одна авария превратила Дорогу жизни в «бутылочное горлышко», а затем вторая стала в нем пробкой.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на шоссе Дорога жизни в направлении области столкнулись два красных легковых автомобиля. Их разбросало по краям проезжей части, свободен остался только правый ряд.