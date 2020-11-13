«Беспричинный смех и галлюцинации». Петербургские депутаты поделились опытом употребления «веселящего газа», обсуждая его запрет

Петербургские депутаты намерены обратиться в Госдуму с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта, который ограничит продажу закиси азота, также известной как «веселящий газ». Такое решение было принято 13 ноября в ходе заседания комитета по законодательству ЗакСа. «Общаясь с коллегами из других регионов, мы можем сказать, что это проблема чисто петербургская. Есть целый ряд проблем, которые мы никак не можем победить. Это объявления интим-услуг — перемещаясь в другие города, я не вижу такого засилья, как у нас. И вторая беда наша петербургская — это «веселящий газ», — сказал глава комитета Денис Четырбок.

Сейчас торговля «веселящим газом» никак не регулируется. Ввести тотальный запрет на продажу петербургские парламентарии самостоятельно не могут, поскольку у регионов нет таких полномочий. А полиция может максимум привлечь к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Ранее парламентарии Северной столицы предложили запретить продажу закиси азота несовершеннолетним https://www.fontanka.ru/2020/06/11/69310144/, но именно Госдума сможет ограничить оборот вещества для целей, не связанных с промышленными или медицинскими, то есть для бытового потребления. Депутат Сергей Трохманенко поинтересовался, как сейчас возможна реализация «веселящего газа», если «без документов нельзя купить даже антибиотики». «Наверное, как и клей», — просветил коллегу Денис Четырбок. Депутат Александр Егоров рассказал, что будучи студентом Первого меда, участвовал в тестировании закиси азота для использования в целях анестезии. «На определенном этапе появление эйфории, беспричинный смех и галлюцинации, но человек не отдает отчета в своих действиях. Это не потеря сознания, но выключение из действительности к концу эксперимента было», — рассказал он. Однако, по словам парламентария, это не наркотическое и не психотропное вещество и не приносит вреда здоровью. «Быстро выветривается и не оставляет никаких следов, но на центральную нервную систему в этот краткий период действует очень существенно», — заявил Александр Егоров. Депутат поддержал законодательное регулирование оборота закиси азота. «Иначе несчастные случаи будут в большом количестве», — отметил он.