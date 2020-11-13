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13.11.2020 12:33
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Роскомнадзор, который несколько лет пытался закрыть Тelegram, завел себе в мессенджере канал. И объявил об этом в Тwitter

Только месяц спустя Роскомнадзор сообщил о том, что создал в мессенджере Тelegram канал. Причем сообщение об этом появилось в аккаунте ведомства в Тwitter.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — такое сообщение 13 ноября появилось на странице Роскомнадзора в сервисе микроблогов.

Сам канал был создан 13 октября, а первое сообщение там появилось 29 октября.

Ведомство в середине 2018 года заявило о начале процесса блокировки Тelegram в России после неисполнения мессенджером требований так называемого закона Яровой. Он обязывал операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. Последняя позиция возмутила создателя Тelegram Павла Дурова, и он отказался предоставлять спецслужбе ключи.

Сначала по требованию ФСБ мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передавать ключи для расшифровки сообщений 6 лиц, обвиняемых в совершении теракта в Петербурге.

Однако полностью заблокировать работу Тelegram в России не удалось.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки мессенджера. А 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с Тelegram.

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Комментарии (5)

***_555
Теперь пора и озимый закон отменять с компенсацией ущерба за счёт бабули.
hedgehog_
они подумали и решили. все три слова вранье, как это у нас принято.
спустили указиловку и сразу рванули исполнять, хотя это никому не нужно.
Kruger
Позорники.
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