Роскомнадзор, который несколько лет пытался закрыть Тelegram, завел себе в мессенджере канал. И объявил об этом в Тwitter
Только месяц спустя Роскомнадзор сообщил о том, что создал в мессенджере Тelegram канал. Причем сообщение об этом появилось в аккаунте ведомства в Тwitter.
«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — такое сообщение 13 ноября появилось на странице Роскомнадзора в сервисе микроблогов.
📲 Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020
Наш официальный канал: https://t.co/JT3rFH2JGN pic.twitter.com/7N4Hnxz1tW
Сам канал был создан 13 октября, а первое сообщение там появилось 29 октября.
Ведомство в середине 2018 года заявило о начале процесса блокировки Тelegram в России после неисполнения мессенджером требований так называемого закона Яровой. Он обязывал операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. Последняя позиция возмутила создателя Тelegram Павла Дурова, и он отказался предоставлять спецслужбе ключи.
Сначала по требованию ФСБ мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передавать ключи для расшифровки сообщений 6 лиц, обвиняемых в совершении теракта в Петербурге.
Однако полностью заблокировать работу Тelegram в России не удалось.
В апреле 2020 года депутаты Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки мессенджера. А 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с Тelegram.