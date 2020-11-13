Роскомнадзор, который несколько лет пытался закрыть Тelegram, завел себе в мессенджере канал. И объявил об этом в Тwitter

Только месяц спустя Роскомнадзор сообщил о том, что создал в мессенджере Тelegram канал. Причем сообщение об этом появилось в аккаунте ведомства в Тwitter.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — такое сообщение 13 ноября появилось на странице Роскомнадзора в сервисе микроблогов.

📲 Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.



Наш официальный канал: https://t.co/JT3rFH2JGN pic.twitter.com/7N4Hnxz1tW — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020

Сам канал был создан 13 октября, а первое сообщение там появилось 29 октября.

Ведомство в середине 2018 года заявило о начале процесса блокировки Тelegram в России после неисполнения мессенджером требований так называемого закона Яровой. Он обязывал операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. Последняя позиция возмутила создателя Тelegram Павла Дурова, и он отказался предоставлять спецслужбе ключи.